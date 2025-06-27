Manastırın Ortasında adlı Rumeli türküsünün sözlerinde hangi ifade geçmez? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Manastırın Ortasında adlı Rumeli türküsünün sözlerinde hangi ifade geçmez? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

MANASTIRIN ORTASINDA ADLI RUMELİ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİNDE HANGİ İFADE GEÇMEZ?

A: Manastırın ortasında var bir çeşme

B: Manastırın ortasında var bir dere

C: Manastırın ortasında var bir pınar

D: Manastırın ortasında var bir havuz

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?