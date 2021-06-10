Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği
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Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Politika

Ankara Mamak'ta yaşanan sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yüklenen Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek, "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği" dedi.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek, önceki gün Ankara'nın Mamak ilçesinde yağmur nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından sel sonrası yolların halini gösteren bir video paylaşarak, "Mamak Dereboyu caddesindeki selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği" ifadelerini kullandı.

Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: 'Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği'

MANSUR YAVAŞ'A YÜKLENDİ

Gökçek, paylaşımında , "Dereboyu'nun altyapısı tamam. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yok. Ancak ASKİ oradan gölbaşına 1400'lük yeni su hattı götürüyor. Şimdi gelelim selin nedenine" diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yüklendi.

Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: 'Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği'

NEDENLERİ SIRALADI

Gökçek, sel felaketlerinin nedenlerini tek tek sıralayarak, "1-MÜTEAHHİT yolda yeterli sıkıştırmayı yapmamış. Dikkat edilirse kum aşağıya kaymış. 2/Müteahhit ızgaraların bir kısmını iptal etmiş ve yenisini yapmamış. 3/Mevcut ızgaraların temizliği yapılmamış. 4/Su borusu yapıldıkça gerekli sıkıştırma yapılıp asfaltlama yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: 'Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği'

"KÜLLİYEN YALAN"

Gökçek paylaşımının sonunda, "Yani anlayacağınız selin nedeni Mansur'un ASKİ'deki iş bilmez bürokratlarının işi. Şimdi kalkmış utanmadan kabahati eski altyapıya atıyorlar. Külliyen yalan. Felakete uğrayan vatandaşlar caddenin ve dükkanlarının tespitini yaptırıp tazminat alabilirler" dedi.

Mamak'ta yaşanan sel felaketi ardından eski başkan yeni başkanı suçladı: Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği
Bilal Çığrım
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