Mamak'ta Macera Parkı hizmete girecek Mamak Belediyesince Kartaltepe Mahallesi'nde yapılan Macera Parkı, yakında hizmete giriyor.

Mamak Belediyesince Kartaltepe Mahallesi'nde yapılan Macera Parkı, yakında hizmete giriyor.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 bin 600 metrekarelik alanda inşa edilen Macera Parkında, kaykay pisti, tırmanma duvarı, mayın tarlası, yassı köprü, karga ağaç, sarp tahtaları, hamak köprü, tahterevalli köprü, tünel geçişi, ayak izi, geometrik köprü, zikzak köprü, avatar köprü, sallanan disk, yaşam hattı, skatepark, 14 parkur istasyonlu ip parkuru, kafeterya ve ziplin yer alıyor.

Parktaki son çalışmaları denetleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kartaltepe Mahallesi'nde inşa ettikleri parkın, özellikle gençlerin heyecan dolu anlar yaşayacağı, adrenalin tutkunlarının buluşma noktası olacağını belirterek, "Macera parkımızın her köşesinde heyecan verici aktiviteler yer alacak, açık hava sporları yapılabilecek. Gençlerimizin ve kendini genç hissedenlerin uğrak yeri olacak parkımız mahallemizin de cazibe merkezi olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA