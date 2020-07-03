Mamak'ta kurban satış yerleri belirlendi Mamak Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini belirledi.

Mamak Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini belirledi.

Mamak Pazaryerinde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, meclis üyeleri ve kurbanlık satıcıları katıldı.

Kura çekim yöntemi ile kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini belirlediklerini kaydeden Sarıgöl, satıcılara bereketli satışlar diledi.

Fen İşleri, Zabıta, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekiplerle kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşların ihtiyaçlarını giderileceği, çadırlar arasında sosyal mesafe kuralları gereği birer metre boşluk bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA