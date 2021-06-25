Mamak'ta kurban pazarı için kuralar çekildi
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Mamak'ta kurban pazarı için kuralar çekildi

Mamak'ta kurban pazarı için kuralar çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Mamak Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini çekilen kurayla belirledi.

Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Mamak Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini çekilen kurayla belirledi.

Mamak Belediyesinde kurban satış çadırlarının yeri çekilen kurayla belirlendi. Mamak pazar yerinde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan ve kurbanlık satıcıları katıldı. Kura ile 156 kurban çadırının kurulacağı Ortaköy kurban pazarındaki 98 kurban satış çadırının yeri belli oldu.

Kura çekim yöntemi ile kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini kendilerinin belirlediğini kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan, satıcılara bereketli satışlar dileyerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban pazar yerlerinin en iyi şekilde düzenlenerek esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkanı sağlayacağız. Satış yerlerinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebileceği her şeyi düşündük" dedi.

Kura çekiminde esnafların cezai işleme maruz kalmamaları için kuralları ihlal etmemeleri dile getirilirken, küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış alanlarına alınmayacağı, belirlenen yerler dışında kurban kesimine müsaade edilmeyeceği belirtildi. - ANKARA

Mamak'ta kurban pazarı için kuralar çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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