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Mamak'ta hiçbir çağrı cevapsız kalmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mamak'ta hiçbir çağrı cevapsız kalmıyor

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, Mamaklıların istek ve taleplerini çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, Mamaklıların istek ve taleplerini çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Eylül ayı boyunca 8 bin 965 çağrı alan merkezde, gelen 2 bin 848 istek ve mailin 11 bin 661'i çözüme kavuşurken, bin 152'si ise işleme alınmış durumda.

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, Mamaklıların istek ve taleplerini çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Eylül ayı boyunca 8 bin 965 çağrı alan merkezde, gelen 2 bin 848 istek ve mailin 11 bin 661'i çözüme kavuşurken bin 152'si ise işleme alınmış durumda. Mamaklıların çağrı, mail, whatsApp, SMS ve mobil uygulama yoluyla ilettikleri talep ve isteklerinin yüzde 75'lik kısmını sonuca ulaştırarak önemli bir başarı yakalayan Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, toplamda ise yüzde 70'in üzerinde bir performans gösterdi.

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi'nin, vatandaş isteklerinin çözüme kavuşma ve hizmet noktasında çok önemli bir hizmet olduğunun altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İstek ve taleplerini çözüm merkezimize ileten vatandaşlarımızın, sorunlarını en kısa sürede çözüme ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak'ta hiçbir çağrı cevapsız kalmıyor

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