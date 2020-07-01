Mamak'ta 13 sosyal tesisin açılışı yapıldı Mamak Belediyesince, uyanık kütüphaneler, bilim sanat merkezi, millet kıraathaneleri, bebek kütüphanesi ve macera parkının da arasında bulunduğu 13 sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesince, uyanık kütüphaneler, bilim sanat merkezi, millet kıraathaneleri, bebek kütüphanesi ve macera parkının da arasında bulunduğu 13 sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan Şehitlik Bilim Sanat Merkezinde, Kartaltepe Macera Parkı, bebek kütüphanesi ve 3 uyanık kütüphane ile 7 millet bahçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan törenle hizmete açıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, partisinin belirlediği "Gönül Belediyeciliği" vizyonu doğrultusunda tasarladıkları projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Mamak daha güzel olacak" diye verdikleri sözü tutmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

3 yeni yüzme havuzu

İlçe genelinde her hafta en az bir tesisin temelini atacaklarını vurgulayan Köse, şöyle devam etti:

"18 Temmuz'da Ekin Mahallesi'nde temelini atacağımız yüzme havuzu projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projede kadın ve erkekler için ayrı ayrı yüzme havuzlarının yanı sıra hamam ve sauna da yer alacak. Buraya yüzme havuzu diyoruz ama bir nevi kültür merkezi aslında. İçinde kütüphaneler ve atölyeler olacak. Devam eden haftalarda da Karaağaç, Altıağaç ve Misket mahallelerinde 2 yüzme havuzu, köyden dönüşen Bayındır ve Kusunlar mahallelerinde 4 mahalle konağı, Altınevler ve Zirvekent'te 2 gençlik merkezinin de temel atma törenini yapacağız."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin ile Zeynep Yıldız, Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen'in de katıldığı açılışta, "Şehitlik, Zirvekent, Anfi Tiyatro ve Abidin Paşa Uyanık kütüphaneleri, Neşet Ertaş, Şehitlik, Muhsin Yazıcıoğlu, Gülveren, Üreğil, Kartaltepe ve Saime Kadın Millet Kıraathaneleri ile Kartaltepe Macera Parkı ve Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi" hizmete alındı.

Kaynak: AA