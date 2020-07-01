Mamak'ta 13 sosyal tesisin açılışı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mamak'ta 13 sosyal tesisin açılışı yapıldı

Mamak Belediyesince, uyanık kütüphaneler, bilim sanat merkezi, millet kıraathaneleri, bebek kütüphanesi ve macera parkının da arasında bulunduğu 13 sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Mamak'ta 13 sosyal tesisin açılışı yapıldı
01.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:04

Mamak Belediyesince, uyanık kütüphaneler, bilim sanat merkezi, millet kıraathaneleri, bebek kütüphanesi ve macera parkının da arasında bulunduğu 13 sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan Şehitlik Bilim Sanat Merkezinde, Kartaltepe Macera Parkı, bebek kütüphanesi ve 3 uyanık kütüphane ile 7 millet bahçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan törenle hizmete açıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, partisinin belirlediği "Gönül Belediyeciliği" vizyonu doğrultusunda tasarladıkları projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Mamak daha güzel olacak" diye verdikleri sözü tutmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

3 yeni yüzme havuzu

İlçe genelinde her hafta en az bir tesisin temelini atacaklarını vurgulayan Köse, şöyle devam etti:

"18 Temmuz'da Ekin Mahallesi'nde temelini atacağımız yüzme havuzu projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projede kadın ve erkekler için ayrı ayrı yüzme havuzlarının yanı sıra hamam ve sauna da yer alacak. Buraya yüzme havuzu diyoruz ama bir nevi kültür merkezi aslında. İçinde kütüphaneler ve atölyeler olacak. Devam eden haftalarda da Karaağaç, Altıağaç ve Misket mahallelerinde 2 yüzme havuzu, köyden dönüşen Bayındır ve Kusunlar mahallelerinde 4 mahalle konağı, Altınevler ve Zirvekent'te 2 gençlik merkezinin de temel atma törenini yapacağız."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin ile Zeynep Yıldız, Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen'in de katıldığı açılışta, "Şehitlik, Zirvekent, Anfi Tiyatro ve Abidin Paşa Uyanık kütüphaneleri, Neşet Ertaş, Şehitlik, Muhsin Yazıcıoğlu, Gülveren, Üreğil, Kartaltepe ve Saime Kadın Millet Kıraathaneleri ile Kartaltepe Macera Parkı ve Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi" hizmete alındı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı Haber
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor Haber
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler Haber
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi Haber
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Haber
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Korona bitmeden Çin'de ortaya çıkan yeni virüs insanlara bulaşıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara yanıtladı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Galatasaray, Saracchi'nin sözleşmesini feshedip Asamoah'ı kadrosuna katacak
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Halife Hafter Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Alişan Hadise Buse Varol Şeyma Subaşı
Spor Falcao Adem Büyük Cüneyt Çakır Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Bakan Survivor Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mamak'ta 13 sosyal tesisin açılışı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 11:04:26. #1.14#
title