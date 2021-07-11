Mamak Belediyesinin düzenlediği "Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali" renkli görüntülere sahne oldu
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Mamak Belediyesinin düzenlediği "Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali" renkli görüntülere sahne oldu

Mamak Belediyesinin düzenlediği 'Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği "Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği "Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivalde şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği, "Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali"nin 7'ncisi ilçedeki Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan Akkayalar Mesire Alanında gerçekleştirildi. Festivale, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve diğer ilgililer katıldı. El emeği ürünlerin satıldığı festivalde birbirinden eğlenceli etkinliklerle vatandaşlar doyasıya eğlendi. Gözleme ve ayranın ikram edildiği Kutludüğün Yayla Festivali'nde çocuklar unutulmadı. Çocuklara özel gösterilerinde olduğu organizasyonlarla minikler unutulmaz bir gün geçirdi.

"Şarkılarla türkülerle eğleniyoruz"

Evde yaptığı yiyecekleri ve içecekleri satmak için festivale gelen Sare Yıldırım, "Festival nedeniyle buraya geldik, satış yapmak için. Güzel de gidiyor. Çok da kalabalık. Güzel bir festival oluyor. İşler şu anda biraz kesat. Tatlı yaptığımız için akşama doğru satışların artacağını düşünüyoruz. Limonatamız bitti. Aşırı sıcaktan dolayı. Festival güzel oluyor, güzel bir etkinlik, şarkılarla türkülerle eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

"El emeği göz nuru gözleme yaptık"

Festivalde yaptıkları gözlemeleri severek ikram ettiklerini söyleyen Kezban Karadeniz ise, "Sağolsun başkanımız gözleme şölenimizi yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Festivalimize Ankara'daki insanları davet ettik. Saydılar, sevdiler ayağımıza kadar geldiler. Biz de onlar için el emeği göz nuru gözleme yaptık. Güle güle yesinler. 650 tane gözleme yaptık bugün. Festivalin her sene yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Konserde eğleneceğiz"

Pandemi kısıtlamalarından sonra düzenlenen festivalin çok güzel olduğunu söyleyen Filiz Mert de, "Pandemiden dolayı herkes bunaldı, sıkıldı. Bu festival güzel oldu. Hava temiz. Çok güzel oldu. Yeni geldik, eğleniyoruz. Yemek yiyoruz, ardından da konserde eğleneceğiz. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANKARA

Mamak Belediyesinin düzenlediği 'Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
Mamak Belediyesinin düzenlediği 'Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
Mamak Belediyesinin düzenlediği 'Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
Mamak Belediyesinin düzenlediği 'Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali' renkli görüntülere sahne oldu
Mamak Belediyesinin düzenlediği 'Geleneksel Kutludüğün Yayla Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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