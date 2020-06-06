Mamak Belediyesi siperlik üretimine başladı
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Mamak Belediyesi siperlik üretimine başladı

Mamak Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında Ekin ve Zübeyde Hanım Aile Merkezinde maskenin ardından siperlik üretimine de başladı.

Mamak Belediyesi siperlik üretimine başladı
06.06.2020 09:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:17

Mamak Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında Ekin ve Zübeyde Hanım Aile Merkezinde maskenin ardından siperlik üretimine de başladı.

Adeta bir üretim atölyesini andıran merkezlerde gönüllü öğretmenlerden oluşan ekipler, günlük 10 bin civarında maske üretirken, 3D yazıcılar ile günlük ortalama 100 adet yüz koruyucu siperlik maske üretimi de yapılmaya başlandı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Ekin Aile Merkezi'nde bulunan maske ve yüz koruyucu siperlik üretim tesisini gezdi. Çalışanlara kolaylık dileyen Köse, üretilen siperliklerden ilkini basın mensuplarına hediye etti.

Küçük bir fabrika

Korona virüs ile mücadele sürecinin başlangıcında maske ihtiyacının fazla olduğunu ve kendi maskelerini kendileri üretmek için çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Köse, tesiste entegre bir sistem olduğunu belirterek "Küçük bir fabrika var burada, ham maddenin birleştirilmesi, maske haline dönüştürülüp presinin yapılması, tek tek parçalar haline getirilmesi, lastiğinin dikilmesi, poşetlenmesi ve Mamak markasının basılması ile beraber tam bir entegre sistem var burada" şeklinde konuştu. Tesiste günde 10 bin ile 14 bin adet arasında maske ürettiklerini kaydeden Köse, "Pandemi sürecinin başlamasıyla beraber 1 milyona yakın maskeyi halkımıza ücretsiz olarak dağıttık. Mamak'ta 14 merkezde her gün 15-20 bin arasında maskeyi ücret olarak dağıttık. Günlük kurulan pazarların girişlerinde maskelerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Maskemizi 7'den 70'e herkese sunmuş olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Yapılan çalışmalardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Köse, "Bütün dünya bu salgınla uğraşırken Türkiye, özellikle şehir hastaneleriyle ve alt yapı çalışmalarıyla beraber bu süreci başarılı bir şekilde atlattı. Özellikle Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız çok ciddi bir ekip çalışması yaptı. Ülkemizi bu zor süreçte daha atlatılabilir ve daha yönetilebilir getirdi" diye konuştu.Teknolojinin imkanlarını kullanarak 3D (3 boyutlu) yazıcıyla birlikte yüz koruyucu siperlik ürettiklerini dile getiren Köse, günde 100'e yakın siperlik ürettiklerini vurguladı. Köse son olarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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