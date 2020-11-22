Mamak Belediyesi'nden Şereflikoçhisar Belediyesi'ne cenaze aracı desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mamak Belediyesi'nden Şereflikoçhisar Belediyesi'ne cenaze aracı desteği

22.11.2020 14:20 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:25
Mamak Belediyesi'nden Şereflikoçhisar Belediyesi'ne cenaze aracı desteği

Mamak Belediyesi, Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Şereflikoçhisar Belediyesi'ne cenaze aracı desteği sağladı.

Mamak Belediyesi, Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan karar doğrultusunda Şereflikoçhisar Belediyesi'ne cenaze aracı desteği sağladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Başkan Vekili Ercan Kınacı ve meclis üyesi Muhammed Abdullah Özer ile birlikte Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik ve Şereflikoçhisar Belediye Meclis üyelerini makamında ağırladı. Başkan Köse, iki ilçe arasındaki karşılıklı ilişkiyi artırmak, belediyeler arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla cenaze aracı desteği sağladıklarının altını çizerek, "Zor günlerde kolaylık olsun, Mamak'tan Şereflikoçhisarlı hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Köse, cenaze nakil aracının anahtarını düzenlenen törenle Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik'e teslim etti. - ANKARA

Mamak Belediyesi'nden Şereflikoçhisar Belediyesi'ne cenaze aracı desteği
Mamak Belediyesi'nden Şereflikoçhisar Belediyesi'ne cenaze aracı desteği
Mamak Belediyesi'nden Şereflikoçhisar Belediyesi'ne cenaze aracı desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Mamak Belediyesi'nden tarım atağı
Mamak Belediyesi'nden tarım atağı
Çan belediyesi'nden köylere dezenfekte desteği
Çan belediyesi'nden köylere dezenfekte desteği
Ortahisar Belediyesi'nden Antakya Belediyesi'ne 4 bin 61 adet fidan bağışında bulundu
Ortahisar Belediyesi'nden Antakya Belediyesi'ne 4 bin 61 adet fidan bağışında bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mert Fırat Fatih Artman Caner Cindoruk Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Gökhan Gönül Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kamu Bursa Medya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mamak Belediyesi'nden Şereflikoçhisar Belediyesi'ne cenaze aracı desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 14:34:54. #1.14#
title