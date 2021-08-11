Mamak'ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte Sağduyu Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte Sağduyu Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte Sağduyu Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Belediye olarak esnafın her zaman destekçisi olacaklarını ve mahalleleri gezip, vatandaşlarla buluşarak, Mamak'ı sahadan yönetmeye devam edeceğini ifade eden Köse, işyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

Çözümü yerinde üretiyoruz Mamak yönetiminde vatandaşın söz sahibi olması noktasında esnaf ziyaretlerinin önemine vurgu yapan Başkan Köse, yerinde ve birlikte yönetim anlayışı ile çalıştıklarını belirterek, "Mamakı, Mamaklılarla birlikte yöneteceğiz' demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak ilçemizi mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini ve önerilerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre