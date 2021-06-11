Maluma'ya benzetildi
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Maluma'ya benzetildi

Maluma'ya benzetildi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Özay'ın klipteki tarzı Maluma'ya benzetildi. Sosyal medyada yerli maluma  yorumları yapıldı.

Şarkıcı Özay ilk teklisi "Sen Hiç Korkma "isimli şarkısı ile Selim Akar Music Entertainment etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri Yazgın Kaçak'a müzik ve aranjesi ünlü aranjör Osman Çetin'e ait olan "Sen Hiç Korkma "isimli şarkının klip yönetmenliğini ünlü marka danışmanı Selim Akar yaptı. Özay'ın klipteki tarzı dünyaca ünlü şarkıcı Maluma'ya benzetildi. Sosyal medyada yerli maluma yorumları yapıldı.

Maluma'ya benzetildi
Maluma'ya benzetildi

Kaynak: Snob Magazin

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