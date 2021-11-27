Malulen emekli eski özel harekatçı, hayatını güvercinlere bakarak devam ettiriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malulen emekli eski özel harekatçı, hayatını güvercinlere bakarak devam ettiriyor

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Malulen emekli eski özel harekatçı, hayatını güvercinlere bakarak devam ettiriyor

Geçirdiği trafik kazası sonucu 11 gün yoğun bakımda kalan ve malulen emekli olan jandarma özel harekatçı Recep Torun (46), zamanını güvercinleriyle geçiriyor.

MALATYA (AA) - Geçirdiği trafik kazası sonucu 11 gün yoğun bakımda kalan ve malulen emekli olan jandarma özel harekatçı Recep Torun (46), zamanını güvercinleriyle geçiriyor.

Torun, AA muhabirine, 2007 yılında yeni görev yeri olan Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na giderken, otomobiliyle Malatya'da kaza geçirdiğini söyledi.

Kazanın ardından kafatasının kırıldığını ve kalbinin durduğunu aktaran Torun, şöyle konuştu:

"Kaza yaptığım esnada yanımda eşim, çocuklarım ve babam vardı. Takla attığım sırada oradan geçen bir yolcu otobüsü içerisinde bulunanlar kaza yaptığımızı görüyorlar. Yolculardan bir tanesi aracımın plakasından beni tanıyor ve asker olduğumu söylüyor. O sırada yoldan geçen boş bir ambulansla hastaneye götürmüşler. Kaldırıldığım hastanede 11 gün yoğun bakımda kaldım. Eşim yanıma gelerek elimden tuttuğu esnada uyandım. Kafatasımda 15 santimetrelik kırık meydana gelmişti."

Torun, aynaya bakınca kafasının halini gördüğünde dayanamayıp ağladığını anlatarak, çok zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Sonrasında memleketi Kırıkkale'ye geldiğini ve 1,5 yıl Ankara'da tedavisinin devam ettiğini aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Tedavim bitince doğup büyüdüğüm yer olan Keskin ilçesine geldim. Daha önce de güvercin besliyordum. Kazadan sonra güvercinlerle yeniden ilgilenmeye ve bakmaya başladım. Bu esnada malulen emekli oldum. Allah devletimize zeval vermesin. Güvercinlerle ilgilenince bütün yorgunluğumun geçtiğini hissettim. Gerçekten güvercinlerle ilgilenirken insan stresten uzaklaşıyor. Sanki hayat duruyor. Hayatımı güvercinlere bakarak devam ettiriyorum. Sabah kalkıyorum, onların yemini suyunu veriyorum. Zamanımı güvercinlerle geçiriyorum."

Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Eren Kış-7 Operasyonları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Eren Kış-7 operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri yeşil, diğeri turuncu kategoride

Eren Kış-7 operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristlerden biri yeşil, diğeri turuncu kategoride

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title