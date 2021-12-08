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Maltepe'deki yol çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), "Bostancı-Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlattığı alt geçit çalışmaları nedeniyle özellikle sabah saatlerinde D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu artıyor.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), "Bostancı-Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlattığı alt geçit çalışmaları nedeniyle özellikle sabah saatlerinde D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu artıyor.

Maltepe Altıntepe mevkisinde İBB ekipleri tarafından başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu, Kadıköy istikametine kapatılırken çalışmalardan dolayı trafik akışı yan yoldan 2 şeritle sağlanıyor.

Bir ay sürmesi planlanan kavşak çalışması nedeniyle özellikle sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğun trafik oluşuyor.

Yolun iki şeride düşmesi sebebiyle araç kuyrukları Maltepe kavşağına kadar uzanıyor.

Maltepe'deki yol çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu

Maltepe'deki yol çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu

Maltepe'deki yol çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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