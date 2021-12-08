Maltepe'deki yol çalışması trafikte yoğunluğa neden oldu
AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), "Bostancı-Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlattığı alt geçit çalışmaları nedeniyle özellikle sabah saatlerinde D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu artıyor.
MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), "Bostancı-Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlattığı alt geçit çalışmaları nedeniyle özellikle sabah saatlerinde D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu artıyor.
Maltepe Altıntepe mevkisinde İBB ekipleri tarafından başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu, Kadıköy istikametine kapatılırken çalışmalardan dolayı trafik akışı yan yoldan 2 şeritle sağlanıyor.
Bir ay sürmesi planlanan kavşak çalışması nedeniyle özellikle sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğun trafik oluşuyor.
Yolun iki şeride düşmesi sebebiyle araç kuyrukları Maltepe kavşağına kadar uzanıyor.