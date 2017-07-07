Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı



İSTANBUL - Maltepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası E5 Karayolu geçici süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre E-5 karayolunda Bostancı'dan Kartal yönüne seyir halinde olan Muhammet Kayır Anan yönetimindeki 65 EB 488 plakalı kamyon, Uğur Onur Yumru denetimindeki 34 EV 4857 plakalı otomobil, Tuncay Saraç yönetimindeki 34 LY 1612 plakalı servis minibüsü ile Yakup Karadağ yönetimindeki 41 D 2549 plakalı kamyonet Altayçeşme mevkisinde birbirine girdi. Muhammet Kayır Anan denetimindeki kamyonet çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çıkarak devrilirken, otomobil sürücüsü Uğur Onur Yumru içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların olayı bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis kazanın gerçekleştiği yolu kısa süreli trafiğe kapatarak, akışı yan yoldan sağladı. Otomobil sürücüsü Uğur Onur Yumru itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak diğer yaralılarla birlikte Maltepe Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan Hasan Karadağ, Muhammet Kayır Anan ile Hasan Aksu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken otomobil sürücüsü Uğur Onur Yumru'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yola savrulan nakliye kamyonu çekici yardımıyla uzun uğraşlar sonucu düzeltilerek olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. Öte yandan kaza sonrası çekici yardımıyla kaldırılan kamyonetin yakıt deposundan mazot aktığı görüldü.

Polisin kaza ile ilgisi soruşturması sürüyor.