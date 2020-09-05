Maltepe'de yokuştan kayan kamyonet gecekondunun çatısına çarptı İstanbul'da yokuş çıkan bir kamyonet kontrolünü kaybedip geri geri kayarak bir gecekondunun çatısına çarptı. Sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken, gecekonduda bulunanalar korku dolu anlar yaşadı. Kamyonetin çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da yokuş çıkarken kayan kamyonet demir bariyerleri parçalayarak gecekondunun çatısına çarptı. Kamyonet yaklaşık 10 metre kayarak durabilirken o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Gecekondu sakinleri korku dolu anlar yaşarken, aracın kayarak gecekondunun çatısına çarpması bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bolat'ın kullandığı 67 LF 363 plakalı hurda yüklü kamyonet yokuşu çıkarken geri geri kaymaya başladı. Aracın kontrolünü kaybeden sürücü yaklaşık 10 metre kaydıktan sonra sokaktaki demir bariyeri parçalayarak bir gecekondunun çatısına çarptı. Kazada yaralanan ya da can kaybı yaşanmazken o sırada sokaktan araç ve yaya olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle kamyonette ve gecekondunun çatısında hasar oluştu. Kazanın ardından ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi.

"EV SALLANINCA ÇOK KORKTUM"

Kaza sırasında evde bulananlar büyük korku ve panik yaşadı. Ev sahibi Döndü Özcan, "Evdeydim, ev sallanınca çok korktum, dışarı çıktım. Kamyonet çatıya çarpmış. Bahçede kimse yoktu kayınpederim de evdeydi. Sesi duyunca çok korktuk " diye konuştu.

"GERİ GERİ KAYMAYA BAŞLADI"

Kamyonet sürücüsü Hüseyin Bolat "Yokuşu çıkarken kamyonet geri geri kaymaya başladı. Durdurmaya çalıştım ama duramayınca gecekondunun çatısına çarptım. Allah'tan kimse yoktu sokakta" diye konuştu.

BİR VATANDAŞ KIL PAYI KURTULUYOR

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonet manevra yaptıktan sonra sokağa girerek yokuş yukarı çıkmaya başlıyor. Bu sırada sokaktan otomobiller ve bir yaya geçtikten hemen sonra kamyonet geri geri kayarak gecekondunun çatısına çarpıyor.

Kazayı kıl payı atlatan bir vatandaş kamyonetin gelişini görünce koşarak uzaklaşıyor.

Kaynak: DHA