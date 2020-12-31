Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı
31.12.2020 23:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:27
Son dakika gündem haberi: SOKAĞA çıkma kısıtlaması sürerken Maltepe'de polis ekipleri aralıksız bir şekilde denetim yapmaya devam etti.
SOKAĞA çıkma kısıtlaması sürerken Maltepe'de polis ekipleri aralıksız bir şekilde denetim yapmaya devam etti. İzin belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlara cezai işlem uygulandı.
- İstanbul
Yeni yıla saatler kala, 3 buçuk gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Maltepe Meydan'da denetim noktaları oluşturan polis ekipleri, cadde üzerinden geçen araçları ve motosikletleri tek tek durdurdu. Ekipler vatandaşların izin belgeleri olup olmadığını kontrol ederken gerekli belgesi bulunmayanlara ceza kesildi. Caddeden geçen motokuryelerin sepetleri de kontrol edildi. Polis ekiplerinin denetimi havadan da görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri