Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı
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Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı

31.12.2020 23:11 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:27
Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı

Son dakika gündem haberi: SOKAĞA çıkma kısıtlaması sürerken Maltepe'de polis ekipleri aralıksız bir şekilde denetim yapmaya devam etti.

SOKAĞA çıkma kısıtlaması sürerken Maltepe'de polis ekipleri aralıksız bir şekilde denetim yapmaya devam etti. İzin belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlara cezai işlem uygulandı. 

Yeni yıla saatler kala, 3 buçuk gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Maltepe Meydan'da denetim noktaları oluşturan polis ekipleri, cadde üzerinden geçen araçları ve motosikletleri  tek tek durdurdu. Ekipler vatandaşların izin belgeleri olup olmadığını kontrol ederken gerekli belgesi bulunmayanlara ceza kesildi. Caddeden geçen motokuryelerin sepetleri de kontrol edildi. Polis ekiplerinin denetimi havadan da görüntülendi.

 


- İstanbul
Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı
Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı
Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı
Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı
Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı
Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı
Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı
Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı
Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı
Son dakika haberleri | Maltepe'de yılın son kısıtlama denetimi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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