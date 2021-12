MALTEPE'DE TIKANAN KANALİZASYON NEDENİYLE İKİ EV SULAR ALTINDA KALDI

Olay saat 14.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde 20 gündür devam eden asfalt yenileme çalışmaları, kanalizasyon giderlerinin tıkanmasına sebep oldu. İstanbul genelinde yer yer etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle de, mahallede kanalizasyondan taşan su iki farklı binada bulunan evlere doldu. Daire içerisinde zaman zaman diz boyunu aşan su, daire sakinleri tarafından kendi imkanlarıyla tahliye edilmeye çalışıldı. İhbar üzerine İSKİ'ye bağlı ekipler, vidanjör yardımıyla dairelerdeki suyu tahliye etti.

Bir daire sakini "Şu an daireyi dize kadar su bastı. Biz kendi imkanlarımızla suyu atmaya çalışıyoruz. Zararımızı kim karşılayacak bilmiyoruz. Dairenin içerisindeki bütün eşyalarımız kullanılamaz hale geldi" şeklinde konuştu. Başka bir mahalle sakini Uğur Bal, "Yaklaşık 20 gündür bir kanalizasyon çalışması yapılmıştı. Çalışma sonlandı. Şu an asfalt döküldü. Fakat kanallar tıkalı bırakıldığı için su gitmedi ve komşularımızın evini komple su bastı. Komşularımız çok mağdur. Evlerindeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi. Bunun sorumlusu kimdir? Bunun ortaya çıkıp komşumun mağduriyetinin giderilmesini istiyorum. Bizim isteğimiz bu. Şu an komşumun dairesinde yaklaşık 1 metrenin üzerinde su var. Bu olayın kamuoyunda ses getirmesini istiyoruz. Temizlenen kanalizasyondan parke taşı çıktı. Çok büyük bez parçaları çıktı ve bir sürü taş parçası çıktı arkadaşların yaptığı temizlemelerde. Asfalt parçası çıktı. Bu maddeler kanalı tıkadığı için su geri gelip komşumuzun evini bastı. Yaklaşık 1 buçuk metre su. Evdeki hiçbir eşyaları kullanılabilir vaziyette değil. Perişan vaziyetteler" ifadelerini kullandı. Başka bir daire sakini Yunus Doğan da, "Burada yaklaşık 20 gündür süren bir çalışma var. 20 günün sonunda bugün bitirir gibi oldular. Bitirdikten sonra bizim evin balkonundaki kuyusundan su basmaya başladı. 3 saattir ilgililere ulaşmaya çalışıyoruz. Kimse gelip bize yardımcı olmadı. Dizime kadar sularda kaldım. Affedersiniz pislik içindeyim. Evde kullanılacak hiçbir eşya kalmadı. Çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinası hatta televizyona kadar su geldi. Kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık, edemedik. 3 saatin sonunda İSKİ'den vidanjör geldi. Anca açmaya başladılar. Yaklaşık 70-80 bin liralık hasarımız var. Biz kirada oturuyoruz, çok bir para kazanmıyoruz. Bu zararı karşılama gibi bir şansımız olmadığı için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Zararımızı kim karşılayacak? Bilmiyoruz. Nereye başvurmamız gerekiyor? Bilmiyoruz. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Son Dakika Haberleri

