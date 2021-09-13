Günlük kiralık evde ölü bulunmuştu! Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti - Haberler
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Günlük kiralık evde ölü bulunmuştu! Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in günlük kiralık evdeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, genç kızın öldüğü geceyi birlikte geçirdiği sevgilisi Serdar Yazıcı gözaltına alınmıştı. Yazıcı'nın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık, itiraz etti.

Maltepe'de geçen Perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki rezidansın 15'inci katında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Serdar Yazıcı, savcılık ifadesinin ardından Cuma günü "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldu. Hakimlik şüpheli Yazıcı'yı yurt dışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bıraktı.

SAVCILIK, SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten Savcı Fatmagül Yörük, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek şüpheli Yazıcı'nın tutuklanmasını talep etti.

"UYUŞTURUCU ALIP BİRLİKTE OLDUK" DEMİŞTİ

Sedanur Şen'in yanında bulunan erkek arkadaşı Serdar Yazıcı ifadesinde, "Sedanur kız arkadaşım olur. 8 Eylül günü birlikte günü birlik olarak kiraladığım rezidansa gittik. Gece uyuşturucu aldık. Sonra birlikte olduk. Öğle saatlerinde görevli çıkış için telefonla aradığında uyandım. Sedanur hareketsiz yatıyordu. Sonra görevlilere haber verdim" ifadelerini kullanmıştı.

UYUŞTURUCUDAN KURTULMAK İÇİN ÇİP TAKTIRMIŞ

Sedanur Şen'in uyuşturucudan kurtulmak için tedaviye başladığı ve ölmeden 11 gün önce de çip taktırdığı da öğrenildi.

Günlük kiralık evde ölü bulunmuştu! Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur, ölmeden 11 gün önce uyuşturucu tedavisi için çip taktırmış

Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur, ölmeden 11 gün önce uyuşturucu tedavisi için çip taktırmış

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Haber: Günlük kiralık evde ölü bulunmuştu! Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti - Haberler
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