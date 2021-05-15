MALTEPE'DE ŞARKÜTERİDEN HIRSIZLIK KAMERDA

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAMaltepe'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin sırt çantasında çok sayıda şarküteri ürünü bulundu.

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kişinin sırt çantasında çok sayıda şarküteri ürünü bulundu. Ürünlerin çalıntı olduğu tespit edilirken, şüphelinin daha önce markette hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobilpark ekipleri, dün sabah saatlerinde şüphe üzerine sırt çantasıyla birlikte yürüyen bir kişiyi durdurdu. Yapılan incelemelerde Ahmet G. olduğu belirlenen şüphelinin çantasından 5 adet kangal sucuk, 2 adet kaşar peynir ve 9 adet konserve ton balığı bulundu. Ürünlerin çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine Ahmet G.'nin hırsızlık yaptığı marketler araştırıldı. Araştırmalar sırasında şüphelinin Fındıklı Mahallesi Evren Caddesi üzerindeki bir marketten daha önce hırsızlık yaptığı görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde Ahmet G.'nin market raflarında bulunan ürünleri alarak ceketinin içine sakladığı görüldü.

Ahmet G., hakkında işlem yapılmak üzere Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şüpheli Ahmet G., alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet G.'nin çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı