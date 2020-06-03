Maltepe'de otomobil takla attı: 1 yaralı
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Maltepe'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Maltepe'de otomobil takla attı: 1 yaralı Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, bir kişi yaralandı.

03.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:34

Maltepe'de otomobil takla attı: 1 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, bir kişi yaralandı.

Kaza, Başıbüyük mevkinde Dudullu Caddesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avni G. idaresindeki 09 JP 623 plakalı otomobil, aşırı hız ve yağmurun etkisiyle virajı dönmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafikte aksamalar oldu. Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayı gören bir vatandaş, "Aşırı hız ve yolların kaygan olması dolayısıyla dönerek takla atmış. Yol yağmurun etkisiyle ıslak olduğu için böyle olmuş, geçmiş olsun " diye konuştu.

Maltepe'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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