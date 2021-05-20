MALTEPE'DE MAHALLELİYİ İSYAN ETTİREN DÖRT YOL
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MALTEPE'DE MAHALLELİYİ İSYAN ETTİREN DÖRT YOL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de iki sokağın kesiştiği dörtyol da araçların hızla ilerlemesi kazalara neden oluyor.

Maltepe'de iki sokağın kesiştiği dörtyol da araçların hızla ilerlemesi kazalara neden oluyor. Mahalleli, daha fazla kaza yaşanmaması için çözüm istiyor.

Zümrütevler Mahallesi'nde Başaran Sokak ve Ferhat Sokak'ın kesiştiği dörtyol da kontrolsüz şekilde hızla ilerleyen araçlar, sık sık kaza yapıyor. Bu durumdan huzursuz olan mahalle sakinleri, çocukların oyun oynadığı, yayaların ve bisikletlilerin sıkça kullandığı dört yolda önlem alınmasını istiyor.

"HIZLI GELEN ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ"

Mahallede yaşayan Murat Yıldız, "En son geçenlerde bir araç ile yukarıdan hızlı gelen araç birbirine girdi. Kazadan yarım saat önce aracımı aldım, yarım saat sonra kaza oldu. Kazalar burada her zaman oluyor. Çok süratli gidip, geliyorlar. Artık buraya nasıl bir önlem alınır bilemeyeceğim. Tümsek falan yapılsa iyi olur. Benim aracım burada olsaydı zarar görmüş olacaktı. Kenarlara araç bırakamıyoruz" dedi.

"'EYVAH, ACABA ÇARPIŞACAKLAR MI?' DİYORUM"

Orhan Beltekin ise, "Kızım burada oturuyor. Balkondan baktığımda gelen geçen araçların süratli olduğunu görüyorum. Bazen oturduğum yerden kalkıyorum, 'Eyvah, acaba çarpışacaklar mı?' diyorum. Yukarıdan gelen araçlar çok hızlı geliyor. Mümkünse yetkililerin bu tip sokaklara, kesişen dörtyol ağızlarına mutlaka ya tümsek ya ışıklandırma yapılmalı. Vatandaşımızın hem canı hem malı tehlikede. Bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

"KAZA YAPAN BİSİKLETLİ ARKADAŞLARIMIZ OLDU"

Bisikletiyle sokakta ilerleyen Hüseyin Özdeşer ise, "Sokaklarda aşırı hız yapanlar var. Bir türlü çare bulamıyoruz. Yollara set yapılsa daha iyi olacak. Bisiklet kullanıyorum, tehlikeli durumlara düşüyoruz. Dörtyol çok tehlikeli, araçlar her an çıkabiliyor. Başka bisikletli arkadaşlar da var. Kaza yapan arkadaşlarımız oldu" dedi.

MALTEPE'DE MAHALLELİYİ İSYAN ETTİREN DÖRT YOL
MALTEPE'DE MAHALLELİYİ İSYAN ETTİREN DÖRT YOL
MALTEPE'DE MAHALLELİYİ İSYAN ETTİREN DÖRT YOL
MALTEPE'DE MAHALLELİYİ İSYAN ETTİREN DÖRT YOL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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