Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı
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Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

Maltepe'de kalaşnikofla 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Maltepe'de kalaşnikof piyade tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Maltepe'de kalaşnikof piyade tüfeğiyle 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran'da Esenkent Mahallesi'nde 2 kişinin uzun namlulu silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve detaylı çalışmalar yapan ekipler, olayı gerçekleştiren kişiyi tespit etti.

Polisin yaptığı operasyonda şüpheli V.Ç., Esenkent Mahallesi Metin Sokak'taki evinde yakalandı.

Şüphelinin göstermesi üzerine olayda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, evinin arka bahçesindeki ağaçlık alanda bulundu.

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan V.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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