Maltepe'de kaçak ve sahte alkol denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepe'de kaçak ve sahte alkol denetimi

Demirören Haber Ajansı / Ali Kerem Bengi - Haberler | Güncel

MALTEPE'de restoran, bar ve tekel bayilerinde kaçak ve sahte alkol denetimi yapıldı.

MALTEPE'de restoran, bar ve tekel bayilerinde kaçak ve sahte alkol denetimi yapıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Maltepe Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Sokak'ta bulunan restoran, bar ve tekel bayilerinde denetim yaptı. Denetimlerde ekipler, iş yerlerindeki alkollerin  bandrollerini kontrol etti. Bazı iş yerlerlerinde maske ve sosyal mesefa kurallarına uymayan işletmecilere uyarı da bulunuldu.

"ALKOLLERİN BANDROL OKUMA CİHAZİ İLE KONTROLÜNÜ YAPIYORUZ"

İlçe Tarım Müdürlüğü'nden bir görevli, "Bu iş yerinde alkollerin orijinal olup olmadığını elimdeki bandrol okuma cihazi ile kontrolünü yapıyoruz. Alkollerin baş kısmını bandrol okuma cihazına geçiyoruz. Cihaz bandrol kısmını tarayarak orijinalse onaylıyor. Ürün orijinal değilse bu ürünle tespitini sağlıyoruz. Orijinal olmayan alkollere el koymamız gerekiyor. Savcılık tarafından soruşturma başlatılarak alkolleri el koyuyoruz. Eğer şüpheli gözüktüğü takdirde ürün numune alınıp analizleri yapılıyor" dedi.  

(Fotoğraf)


Maltepe'de kaçak ve sahte alkol denetimi
Maltepe'de kaçak ve sahte alkol denetimi
Maltepe'de kaçak ve sahte alkol denetimi
Maltepe'de kaçak ve sahte alkol denetimi
Maltepe'de kaçak ve sahte alkol denetimi
Maltepe'de kaçak ve sahte alkol denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kerem Bengi

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
Makaslı galerici cinayeti kamerada
Makaslı galerici cinayeti kamerada
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maltepe'de kaçak ve sahte alkol denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:30:46. #1.16#

title