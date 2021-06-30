Maltepe'de hız yapan motokurye otomobilin tavanına uçtu
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Maltepe'de hız yapan motokurye otomobilin tavanına uçtu

Maltepe'de hız yapan motokurye otomobilin tavanına uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de iddiaya göre hız yapan motokurye sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptığı aracın tavanına uçtu.

Maltepe'de iddiaya göre hız yapan motokurye sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptığı aracın tavanına uçtu. Yaralı motokuryenin hareketsiz olarak aracın üstünde kaldığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17: 00 sıralarında Maltepe Girne Mahallesi Dörtler Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motokurye aracın tavanına düştü. Meydana gelen kaza sonrası durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası birçok yerinde kırık olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsünü aracın üstünden alarak hastaneye kaldırdı.

"HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATIYORDU"

Yaşanan kaza anında olayı gören çevre esnafından Erhan Bağtur, "Motosiklet sürücüsü sokağa hızla giriş yaptı. Sanırım önünde giden aracı fark etmedi ve arkadan çarptı. Havaya fırlayan motosiklet sürücüsü arabanın tavanına düştü. Bilinci açıktı ama hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Daha sonra biz su verdik. Ambulansta gelip yaralıyı aldı, götürdü. Sanırım çok fazla kırığı vardı. Yerinden bile oynayamıyordu" diye konuştu.

Öte yandan motokuryenin hareketsizce araç tavanından yattığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Furkan Çon/ İHA)

Maltepe'de hız yapan motokurye otomobilin tavanına uçtu
Maltepe'de hız yapan motokurye otomobilin tavanına uçtu
Maltepe'de hız yapan motokurye otomobilin tavanına uçtu
Maltepe'de hız yapan motokurye otomobilin tavanına uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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