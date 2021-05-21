MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDIHaber - Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / MALTEPE'de veteriner hekimin muayenehanesine gelen bir kişi, koltuğun üzerindeki cep telefonunu çalarak kaçtı.

MALTEPE'DE HIRSIZ VETERİNER HEKİMİN CEP TELEFONUNU BÖYLE ÇALDI

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR/ MALTEPE'de veteriner hekimin muayenehanesine gelen bir kişi, koltuğun üzerindeki cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta Altıntepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, olayın yaşandığı saatte veteriner hekim Muhammet Albayrak, muayenehanesinde kediye müdahalede bulunuyordu. Bu sırada içeri giren bir kişi, önce etrafa bakındıktan sonra kimseyi göremeyince koltukta unutulan cep telefonunu gördü. Telefonu saniyeler için alan kişi, hızlı bir şekilde muayenehaneden çıkarak uzaklaştı. Kediye müdahale ettikten sonra odadan çıkan veteriner hekim Muhammet Albayrak, cep telefonunu göremeyince güvenlik kameralarını izledi.

Telefonu çalınan Veteriner Hekim Muhammet Albayrak, "Biz muayenedeydik. Dışardan bir tane beyefendi geliyor, etrafa bakındıktan sonra koltuğun üzerindeki telefonu alıp hızlı bir şekilde çıkıyor ve koşmaya başlıyor" dedi. Yaşadığı üzüntüyü ifade eden Muhammet Albayrak, "Eğitim hayatım boyunca biriktirdiğim tüm bilgiler cep telefonumdaydı. Onları kaybettiğim için çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

Veteriner hekim olayın ardından yaşanan hırsızlığı polise ihbar ederken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı