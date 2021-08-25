Maltepe'de eşiyle tartışan kişi 5 aylık bebeğini rehin aldı
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Maltepe'de eşiyle tartışan kişi 5 aylık bebeğini rehin aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de bir şahıs, eşiyle tartışmasının ardından 5 aylık bebeğini evin banyosunda rehin aldı, ardından evde küçük çaplı yangına sebep oldu.

Maltepe'de bir şahıs, eşiyle tartışmasının ardından 5 aylık bebeğini evin banyosunda rehin aldı, ardından evde küçük çaplı yangına sebep oldu. Şahsı ikna etmeye çalışan bir polis memuru, şahsın kendisine fırlattığı su bardağının yüzüne isabet etmesiyle yaralandı. Şahıs, özel harekat polislerinin yaptığı operasyon ile yakalandı. Maltepe İlçe Emniyet Müdür Selçuk Aldemir de 5 aylık bebeği kucağına alıp evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, Maltepe Eski Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre Baki Ünal isimli kişi, eşi Elif Buz ile yaptığı tartışmanın ardından henüz 5 aylık olan Doruk isimli bebeğini evdeki banyoya kilitleyerek rehin aldı. Ünal, daha sonra evde küçük çaplı yangına sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polise direnen ve zorluk çıkaran şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuruna su bardağı fırlattı. Yüzüne su bardağı isabet eden polis memuru yaralandı. Olay yerine daha sonra polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Şahıs, özel harekat polisinin yaptığı operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda eve giren Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir, 5 aylık bebeği kucağına alıp evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olaya tanık olan Şükrü Aslan, "Camdan dışarıya çıktı, küfür etmeye başladı. İçeride çocuğum var evi yakacağım dedi. Mutfağı ateşe verdi. Kendini odaya kilitlemiş. Sonra itfaiye, ambulans, özel harekatçılar geldi" dedi. - İSTANBUL

Maltepe'de eşiyle tartışan kişi 5 aylık bebeğini rehin aldı
Maltepe'de eşiyle tartışan kişi 5 aylık bebeğini rehin aldı
Maltepe'de eşiyle tartışan kişi 5 aylık bebeğini rehin aldı
Maltepe'de eşiyle tartışan kişi 5 aylık bebeğini rehin aldı
Maltepe'de eşiyle tartışan kişi 5 aylık bebeğini rehin aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Maltepe'de hareketli anlar! Bebeğini rehin alan baba tam ikna oldu derken kendini yaraladı
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