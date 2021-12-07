Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda şerit sayısı düşürüldü.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda şerit sayısı düşürüldü. Çalışmalar nedeniyle daraltılan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İBB ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle Maltepe - Bostancı mevkii D-100 karayolu Kadıköy istikametine kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan 3 şerit olarak gerçekleştirilmeye başlandı. İlk etabının 1 ay süreceği öğrenilen proje çalışmaları sonrası sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

Öte yandan araç sürücülerinin ilerlemekte zorluk yaşadıkları uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu

Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu

Maltepe'de D-100 karayolu daraltıldı, kilometrelerce trafik oluştu

MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

MALTEPE SAHİLDE KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ CESET BULUNDU

 Birçok saldırının failleriymiş! Tunceli'de öldürülen 9 terörist suç makinesi çıktı

Birçok saldırının failleriymiş! Tunceli'de öldürülen 9 terörist suç makinesi çıktı

 Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

Burdur'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title