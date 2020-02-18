Maltepe'de cezaevi firarisi yakalandı

18.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:38

Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen cezaevi firarisi İsmet E. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 10 Şubat Pazartesi günü Altıntepe Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu sattığı istihbaratını değerlendiren Mobil Park Timleri, şüpheliyi bir otoparkta otomobilin içerisinde gözaltına aldı. Şüphelinin polisleri fark edince yere attığı poşeti inceleyen ekipler, poşet içerisinde 16 parça halinde satışa hazır bir miktar marihuana ile 3 cep telefonu buldu.

Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli hakkında yapılan araştırmalarda, şüphelinin gerçek kimliğinin İsmet E. (41) olduğu ve 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Firari İsmet E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA