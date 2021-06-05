Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
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Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu

Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait cansız beden bulundu. Cansız bedenin kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a ait olduğu belirlendi.

Başıbüyük Barajı'na balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

KAYIP İLANI VERİLMİŞ

Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit etti. Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptı.

ÇEVREDEKİLER POLİSİ FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Çevredekiler, polisin çalışmalarını film izler gibi izledi. Polis ekipleri, barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri uzaklaştırdı. Olay yeri ve savcının çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MALTEPE'DE BARAJ KENARINDA DEHŞET... KAYIP KADININ BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ
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