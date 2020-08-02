Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın (3)
MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'nda boş arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını ve söndürme çalışması sırasında 8 erin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
02.08.2020 00:50 | Son Güncelleme: 02.08.2020 01:56
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'nda boş arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını ve söndürme çalışması sırasında 8 erin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuru otların yandığı ve yangının saat 19.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının da halen devam ettiği aktarıldı.8 ASKER DUMANDAN ETKİLENDİ
Açıklamada, yangında askeri alanda herhangi bir maddi zararın olmadığı ancak yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 8 erin hastanede yapılan kontrolleri sonrasında taburcu edildiği belirtildi.
Kaynak: DHA