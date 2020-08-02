Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın (3) MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'nda boş arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını ve söndürme çalışması sırasında 8 erin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Maltepe'de bulunan Kenan Evren Kışlası'nda boş arazide çıkan yangının kontrol altına alındığını ve söndürme çalışması sırasında 8 erin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuru otların yandığı ve yangının saat 19.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının da halen devam ettiği aktarıldı.

8 ASKER DUMANDAN ETKİLENDİ

Açıklamada, yangında askeri alanda herhangi bir maddi zararın olmadığı ancak yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 8 erin hastanede yapılan kontrolleri sonrasında taburcu edildiği belirtildi.

Kaynak: DHA