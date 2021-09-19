Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu - Haberler
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Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de hız yapan iki araç sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu durağına savrulan araç o esnada otobüs bekleyen bir öğrenciye çarptı. Kazada ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yaşanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü sabah saat 06.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, caddeyi birleştiren dört yol üzerinde hız yapan iki araç sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan araçlardan biri o esnada okula gitmek üzere durakta otobüs bekleyen bir öğrenciye çarptı. Genç öğrenci arabanın kendisine çarpmasıyla birlikte yola savruldu.

O ANLAR KAMERADA

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öte yandan ambulansa alınan öğrenciyi hastaneye yetiştirmek isteyen ambulans cadde üzerindeki yoğun trafik nedeniyle bir süre ilerleyemezken, meydana gelen feci kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"KONTROLSÜZ İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI"

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Metin Kale, "Kaza, kontrolsüz iki aracın çarpışmasıyla başladı. Araçlardan biri çarpmanın hızıyla durakta bekleyen genç arkadaşa çarptı. Duraktaki arkadaşın sanırım durumu ağırdı. Burada çok sık kaza yaşanıyor. Otobüs durağının olduğu sabahları fazla kalabalık oluşuyor. O alanda durak ya da bank olmadığı için insanlar yola taşıyor. Sürücüler de bu cadde de dikkatsiz kullanınca maalesef bu kazalar oluyor. Bu noktada defalarca benzeri kazalar yaşandı" diye konuştu.
Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu
İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri
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