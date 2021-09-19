Maltepe'de aşırı hız dehşeti kamerada: Otobüs bekleyen öğrenci yola savruldu

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü sabah saat 06.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, caddeyi birleştiren dört yol üzerinde hız yapan iki araç sürücüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan araçlardan biri o esnada okula gitmek üzere durakta otobüs bekleyen bir öğrenciye çarptı. Genç öğrenci arabanın kendisine çarpmasıyla birlikte yola savruldu.

O ANLAR KAMERADA

"KONTROLSÜZ İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI"