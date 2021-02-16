Maltepe'de arıza yapan TIR yolda kaldı trafik felç oldu
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Maltepe'de arıza yapan TIR yolda kaldı trafik felç oldu

16.02.2021 20:18 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:25
Maltepe'de arıza yapan TIR yolda kaldı trafik felç oldu

MALTEPE'de akşam saatlerinde arıza yaparak yolda kalan TIR'ın caddeyi kapatması nedeniyle trafik kilitlendi.

MALTEPE'de akşam saatlerinde arıza yaparak yolda kalan TIR'ın caddeyi kapatması nedeniyle trafik kilitlendi. Tek şerit üzerinden ilerleyebilen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Maltepe istikametinde akşam saatlerinde arıza yapan TIR, yolda kaldı. Bu nedenle Maltepe yönü trafiğe kapatıldı. Ataşehir yönü ise araçlar tarafından bir süre çift yönlü kullanıldı. Caddeye asayiş ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddeye girmek isteyen araç sürücülerini ara sokaklara yönlendirdi. Bazı İETT otobüsleri, geri geri gitmek zorunda kaldı. Ara sokaklara giremeyen İETT otobüsleri içindeki yolcular araçtan inerek evlerine yaya olarak gitmek zorunda kaldı. TIR şoförü İsmet Karakoç, "Arıza yaptık, kendimizi sağa atmaya çalıştık ama atamadık. Yol kapandı. 10 dakika sonra açılacak." dedi. 

Uzun süre trafikte beklediğini söyleyen bir servis sürücüsü, "45 dakikadır Yeditepe Üniversitesi'nden şuraya gelemedik. 40 senedir bu semtte oturuyorum. İlk defa böyle bir şeye denk geldim. Fındıklı Fındıklı olalı böyle zulüm görmedi." diye konuştu. 

- İstanbul
Maltepe'de arıza yapan TIR yolda kaldı trafik felç oldu
Maltepe'de arıza yapan TIR yolda kaldı trafik felç oldu
Maltepe'de arıza yapan TIR yolda kaldı trafik felç oldu
Maltepe'de arıza yapan TIR yolda kaldı trafik felç oldu
Maltepe'de arıza yapan TIR yolda kaldı trafik felç oldu
Maltepe'de arıza yapan TIR yolda kaldı trafik felç oldu
Maltepe'de arıza yapan TIR yolda kaldı trafik felç oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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