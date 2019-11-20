Malta: Ünlü iş adamı Fenech gazeteci cinayeti soruşturmasında gözaltına alındı
Malta polisi, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülkenin önde gelen iş insanlarından Yorgen Fenech'i gözaltına aldı
20.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:19
Malta polisi, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ülkenin önde gelen iş insanlarından Yorgen Fenech'i gözaltına aldı.
Konuyu yakından takip eden kaynaklar, Fenech'in şafak vaktinden önce adadan ayrılmaya çalıştığı sırada bulunduğu lüks yatta tutuklandığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com