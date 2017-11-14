Malkara'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıldönümü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.



Malkara Kaymakamlığı önünde gerçekleşen törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Malkara Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erdem Murat Tatlı, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Malkara Şehitler Anıtında devam etti. Burada askerlerin saygı atışının ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Malkara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü töreni son buldu. - TEKİRDAĞ