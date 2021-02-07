Malkara'daki Harmanlı Köprüsü trafiğe açıldı
07.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:58
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde geçen hafta sağanak yağış nedeniyle zarar gören ve geçişlere kapanan Harmanlı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde geçen hafta sağanak yağış nedeniyle zarar gören ve geçişlere kapanan Harmanlı Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinin bağlantısını sağlayan yolun ulaşıma kapanmasına neden olan Harmanlı Köprüsü'nde yapılan geçici menfez çalışması tamamlandı.
Tekrar trafiğe açılan köprüde asıl köprü yapımı için fizibilite çalışmaları başladığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral