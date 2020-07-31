Malkara'da zincirleme kaza 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malkara'da zincirleme kaza 2 yaralı

Malkara'da zincirleme kaza 2 yaralıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen karayolunda 4 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

31.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:18

Malkara'da zincirleme kaza 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen karayolunda 4 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Tekirdağ-Malkara karayolunun yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen Küçükhıdır rampasında meydana geldi. Malkara yönüne giden Aygün Bayram yönetimindeki 59 YH 171 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden Mehmet Ali Höyük'ün kullandığı 34 JZ 1649 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Höyük'ün kullandığı otomobilde önünde giden Enes Babacan yönetimindeki 34 HA 2437 plakalı otomobile çarptı. Ümit Köse'nin kullandığı 34 VT 7022 plakalı otomobil ise Aygün Bayram'ın kullandığı otomobile çarptı.

Zincirleme kazada Bayram'ın kullandığı otomobilde bulunan Halime Bayram ile Zeynep Bayram yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, kaza kırım ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle İstanbul-Çanakkale karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

'ARKADAN GELEN ARAÇ BANA, BEN ÖNDEKİNE ÇARPTIM'

Arkasından gelen aracın süratli olduğunu ve kullandığı araca arkadan çarptığını söyleyen Mehmet Ali Höyük, 'Biz normal olarak sol şeritten geliyorduk. Arkamızdan gelen araba çok süratli geliyordu. Süratle gelen araba ilk bize vurdu. Bizde önümüzdeki arabaya vurduk. Daha sonra süratli gelen araba diğer arabalara falan çarptı. Ne oldu nasıl oldu anlayamadık. Birden karıştı burası dedi.

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU, 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ'

Kazanın zincirleme olduğunu söyleyen yolculardan Emin Düzel, 'Biz İstanbul istikametinden İpsala istikametine gidiyorduk. Ne oldu anlamadık. Arkadan gelen araç önce bize vurdu. Daha sonra atladı, öndekine vurdu. Biz de önümüzdeki araca vurduk. Zincirleme bir kaza oldu, 4 araç bir birine girdi. Bir anda oldu. Biz de anlayamadık nasıl oldu dedi.

Malkara'da zincirleme kaza 2 yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Spor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Magazin
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana 'Gel kurban olduğum' diye seslendi
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana "Gel kurban olduğum" diye seslendi
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Simge Sağın Nebahat Çehre İzzet Yıldızhan
Spor Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Avrupa Yangın Bodrum
Şu an buradasınız: Malkara'da zincirleme kaza 2 yaralı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 11:30:27. #1.14#
title