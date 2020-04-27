Malkara'da yol yapım çalışmaları sürüyor Malkara ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Malkara ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde parke taşı çalışması gerçekleştirildiğini ve deforme olmuş yolların düzeltildiğini belirtti.

Belediye olarak vatandaşlara en güzel hizmeti vermek için aralıksız çalıştıklarını aktaran Yurdakul, şunları kaydetti:

"Havaların ısınması ile Malkara Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak ilçede parke taşı çalışması ve deforme olan yollarda onarım çalışmalarımıza hız vereceğiz. İlçemizde deforme olmuş yerleri onarıp, parke taş ihtiyacı duyulan yerlere elimizdeki imkanlar doğrultusunda parke taş çalışması gerçekleştiriyoruz. Malkara'da yol sorunlarını bir bir çözerek, hemşehrilerimizin kullanımına modern yollar sunuyoruz."

Kaynak: AA