Malkara'da yaya halindeki 5 kaçak jandarmaya yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Malkara'da yaya halindeki 5 kaçak jandarmaya yakalandı - Haberler

Malkara'da yaya halindeki 5 kaçak jandarmaya yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, yolda yaya halinde 5 kaçak göçmen yakaladı.

12.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:34
Malkara'da yaya halindeki 5 kaçak jandarmaya yakalandı

'ın ilçesinde gece yarısı yol kontrolü yapan ekipleri, yolda yaya halinde 5 kaçak göçmen yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Mahallesi mevkiinde gece yarısı yol kontrolü Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yaya halinde olan şüpheli 5 kişiyi durdurdu. Gözaltına alınan şahısların yabancı uyruklu oldukları ve yolda bir araçtan atıldıkları ortaya çıktı.


4'ü Somalili 1'i Mısırlı 5 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler