Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı
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Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

17.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:20
Malkara'da trafik kazası: 2 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'den 'a seyreden Hasan D. (50) idaresindeki 34 ZTV 10 plakalı otomobil, Kadıköy Mahallesi kavşağında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 HS 773 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Fatma D. (47) ile Yeter M. (70) yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza mahallinden uzaklaşan kamyonet sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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