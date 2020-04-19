Malkara'da sokaklar dezenfekte edildi Malkara Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Malkara Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Malkara Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait araçların tanklarına doldurulan dezenfektan ile cadde ve sokaklar ilaçlandı.

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yaptığı açıklamada, salgın bitene kadar dezenfeksiyon çalışmalarının süreceğini söyledi.

Salgının başladığı andan itibaren ilçede ilaçlama çalışmaları yaptıklarını anlatan Yurdakul, "Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

İlçede dezenfeksiyon çalışmaları hafta içi geceleri hafta sonu ise gün boyu yapılıyor.

Kaynak: AA