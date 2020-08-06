Malkara'da sezonun ilk ayçiçeği 3,61 liradan satıldı
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Malkara'da sezonun ilk ayçiçeği 3,61 liradan satıldı

Malkara'da sezonun ilk ayçiçeği 3,61 liradan satıldıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi Ticaret Borsası'nda yapılan ilk seansta, 2,80 liradan açılışı yapılan yeni mahsul ayçiçeğin satışı 3,61 liradan alıcı buldu.

06.08.2020 17:24 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:32

Malkara'da sezonun ilk ayçiçeği 3,61 liradan satıldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesi Ticaret Borsası'nda yapılan ilk seansta, 2,80 liradan açılışı yapılan yeni mahsul ayçiçeğin satışı 3,61 liradan alıcı buldu. Çiftçi Baki Meriç'e, borsa tarafından 50 litre motorin hediye edildi.

Malkara Ticaret Borsası'nda gerçekleşen ilk seansta ilçeye bağlı İbrice Mahallesi'nden Baki Meriç, pioneer marka ve 43,05 yağ oranlı 3 ton ayçiçeği ürününü satışa sundu. Borsaya kayıtlı tüccarlar arasında yapılan ilk seans ihalesinde ayçiçeğin kilosuna 3.61 lira veren Hüseyin Beşer, 3 ton ayçiçeğin sahibi oldu. Sezonun ilk ayçiçeğini getiren çiftçi Baki Meriç, 50 litre motorin ile ödüllendirildi.

Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz, bu yıl ayçiçeğinde verimlerin yüksek olduğunu, fiyatların da bu seviyelerde seyretmesini dilediklerini söyledi. Ayaz, "Bol ve bereketli bir sezon diliyoruz. İlk ürünümüz Malkara ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Tüm üretici ve tüccarlara bereketli bir ayçiçeği hasadı sezonu geçirmelerini diliyorum.Yağ oranlarımız gayet iyi ilk ayçiçeği hasadı olmasına rağmen. İnşallah gelecek ürünlerde bu şekilde olur" dedi. Sezonun ilk ayçiçeğini borsaya getiren Baki Meriç, "Sezonun ilk ayçiçeğini biçtik. 2020 yılı hasat sezonunun herkese hayırlı olmasını bol bereketli geçmesini dilerim" dedi.

Malkara'da sezonun ilk ayçiçeği 3,61 liradan satıldı

Kaynak: DHA

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