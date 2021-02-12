Malkara'da motosiklet ve traktörler denetlendi
12.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:14
Malkara ilçesinde motosiklet ve traktörlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Malkara ilçesinde motosiklet ve traktörlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı eski otogar önünde gerçekleştirdiği denetimlerde sürücülerin belgelerini kontrol etti, trafik kurallarına uymayanları uyardı.
Denetimlerde sigortasız, belgesiz ve ehliyetsiz araç kullanan 9 sürücüye para cezası uygulandı, 5 motosiklet trafikten men edildi.
Ekiplerin ilçe genelinde uygulamalara devam edeceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral