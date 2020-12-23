Malkara'da Kovid-19 denetimi yapıldı
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Malkara'da Kovid-19 denetimi yapıldı

23.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:02
Malkara'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Malkara Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki manav, bakkal, market ve çay ocakları ile alışveriş yapan vatandaşlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde maske, sosyal mesafe, HES Kodu ve 65 yaş uygulaması kontrol edildi.

Vatandaşların ve esnafın büyük ölçüde tedbirlere uyduğu gözlendi. Zabıta ekipleri vatandaşlara yedek maske de dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

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