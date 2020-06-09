Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Bugüne kadar 31 koronavirüs vakasının kaydedildiği Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 5 Haziran Cuma gününden itibaren pozitif vaka tespit edilmedi. Malkara İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker ise, vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, tüm koronavirüs hastalarının taburcu olduğu ve yeni vakanın olmadığı öğrenildi.

31 koronavirüs vakasının kaydedildiği Malkara ilçesinde 5 Haziran Cuma gününden itibaren pozitif vaka tespit edilmediği bildirildi. Tekirdağ'da en az vaka görülen ilçenin Malkara olduğu öğrenildi.

"REHAVETE KAPILMAMALIYIZ"

Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Malkara İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker, "Yerinde müdahaleler ile Malkara bu süreci gayet iyi götürdü. Evde izole edilenler aile hekimleri tarafından takibi yapılıyor. Kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bugünlerde hiçbir zaman rehavete kapılmamalıyız. 3 kurala önemle dikkat etmeliyiz. Maske takmaya, el temizliğine ve aramıza mesafe koymaya özen göstermeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA