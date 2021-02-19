Malkara'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Malkara ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Malkara ve Çorlu Kızılay Kan Merkezi şubelerince başlatılan kampanya kapsamında Hükümet Konağı önüne kan bağış otobüsü getirildi.

Kampanyada vatandaşlardan 58 ünite kan alındı.

Kızılay Çorlu Kan Merkezinde görevli Dr. Muzaffer Musayev, yaptığı açıklamada, sağlıklı erkeklerin 3, kadınların ise 4 ayda bir kan bağışında bulunabileceğini, bir ünite kanın 3 insanın hayatını kurtardığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral