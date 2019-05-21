Malkara'da Ev Yangını

Malkara ilçesinde çıkan yangında iki ev ve saman balyaları zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesinde Ahmet Dallı'nın (73) oturduğu evin yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede Dallı'ya ait iki eve ve bahçedeki saman balyalarına sıçradı.

Komşuların haber vermesiyle ilk önce Sağlamtaş Mahallesinde konuşlandırılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, daha sonrada Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA