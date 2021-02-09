Malkara'da dolu yağışı etkili oldu
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Malkara'da dolu yağışı etkili oldu

09.02.2021 09:34 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:34
Malkara'da dolu yağışı etkili oldu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, mahallelerdeki bazı ekili araziler zarar gördü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, mahallelerdeki bazı ekili araziler zarar gördü.

Malkara'nın kırsal Kürtüllü, Pirinçeşme ve Tekke mahallelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, kısa süreliğine yerini doluya bıraktı. Yer yer yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu yağışında vatandaşlar güne gürültüyle uyandı. Yağış nedeniyle mahallelerdeki sokaklar göle döndü. Yeşil alanların beyaza büründüğü mahallelerdeki bazı ekili arazilerin büyük bölümü de zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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