Malkara'da bu ramazanda davulcular görev yapmayacak Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, bu ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan davulcularının görev yapmayacağını bildirdi.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, bu ramazanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ramazan davulcularının görev yapmayacağını bildirdi.

Yurdakul, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, bu ramazanda davulcularının ilçede görev yapmayacağını söyledi.

Onların yerine belediyenin hazırladığı ses sisteminden sokak ve caddelerde maniler seslendirileceğini belirten Yurdakul, "Ramazan davulcularına verilecek bahşişlerde virüs bulaşma riski bulunduğu için böyle bir karar alındı." dedi.

Kaynak: AA