Malkara'da bir çiftlikten kalorifer peteği ve boruları çalındı
17.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:40
Malkara ilçesinde bir çiftlikten kalorifer peteği ile boruları çalındı.
Malkara ilçesinde bir çiftlikten kalorifer peteği ile boruları çalındı.
Esnaf Seyfettin Ayar, Kovid-19 temaslısı olduğu için 15 gün evde karantinada kaldı.
Ardından ilçe merkezine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki çiftliğine giden Ayar, buradaki kalorifer petekleri ile borularının çalındığını fark etti.
Ayar, şüphelilerin içeriğe camı kırarak girdiklerinin belirlendiğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral