Malkara'da bir çiftlikten kalorifer peteği ve boruları çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Malkara'da bir çiftlikten kalorifer peteği ve boruları çalındı

17.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:40
Malkara'da bir çiftlikten kalorifer peteği ve boruları çalındı

Malkara ilçesinde bir çiftlikten kalorifer peteği ile boruları çalındı.

Malkara ilçesinde bir çiftlikten kalorifer peteği ile boruları çalındı.

Esnaf Seyfettin Ayar, Kovid-19 temaslısı olduğu için 15 gün evde karantinada kaldı.

Ardından ilçe merkezine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki çiftliğine giden Ayar, buradaki kalorifer petekleri ile borularının çalındığını fark etti.

Ayar, şüphelilerin içeriğe camı kırarak girdiklerinin belirlendiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Eral

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Mesut Bakkal İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malkara'da bir çiftlikten kalorifer peteği ve boruları çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 12:41:25. #1.15#
title